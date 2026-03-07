Наземный вестибюль «Пражской» начали ремонтировать после ДТП

Специалисты уже приступили к ремонту наземного вестибюля станции метро «Пражская», восстановительные работы после ДТП планируют закончить в ближайшее время. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Метрополитен потребует возмещения причиненного ущерба с виновника ДТП. Для входа и выхода пассажиры могли свободно пользоваться соседними лестницами, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Автомобиль въехал в вестибюль станции метро Пражская днем 7 марта. На входе не было пассажиров, никто не пострадал.
Другой случай произошел 6 марта, когда трамвай № 16 столкнулся с машиной на Чертановской улице в Москве. Виновником аварии оказался водитель машины. Он нарушил ПДД, не уступив дорогу трамваю на перекрестке. В результате ДТП никто не пострадал.