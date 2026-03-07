Наземный вестибюль «Пражской» начали ремонтировать после ДТП

Специалисты уже приступили к ремонту наземного вестибюля станции метро «Пражская», восстановительные работы после ДТП планируют закончить в ближайшее время. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.