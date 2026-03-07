Жители деревни спасли учителей, остановив поезд с отказавшими тормозами

По данным издания, железнодорожное полотно в этом районе находится в плачевном состоянии, а составы часто выходят из строя, хотя ветка остаётся одной из главных транспортных артерий региона. После инцидента местный депутат обратился в профильный департамент с требованием срочно принять меры. По его словам, правительство одобрило план реконструкции путей ещё в 2025 году, но работы до сих пор не стартовали.