СМИ сообщили о ранении сына погибшего верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи

Сын погибшего верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен при одной из атак. Об этом 7 марта сообщила газета The Times of Israel (TI).

Источник: Reuters

«Моджтаба Хаменеи, сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, жив после авиаудара, нанесенного на прошлой неделе. По оценке Израиля, Моджтаба Хаменеи получил ранения в результате удара», — говорится в публикации.

Газета также отметила, что Моджтаба считается одним из главных претендентов на пост следующего верховного лидера Ирана.

Новость дополняется.

