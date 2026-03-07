СМИ сообщили о ранении сына погибшего верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи

«Моджтаба Хаменеи, сын покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, жив после авиаудара, нанесенного на прошлой неделе. По оценке Израиля, Моджтаба Хаменеи получил ранения в результате удара», — говорится в публикации.
Газета также отметила, что Моджтаба считается одним из главных претендентов на пост следующего верховного лидера Ирана.
Новость дополняется.
