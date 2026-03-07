Одно из высотных зданий в районе Дубай Марина получило повреждения

«Обломки, образовавшиеся в результате успешного перехвата [цели], стали причиной повреждений фасада высотного здания в районе Дубай Марина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ситуация находится под контролем, пострадавших в результате инцидента нет.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше