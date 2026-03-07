Ричмонд
Одно из высотных зданий в районе Дубай Марина получило повреждения

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Обломки воздушной цели повредили фасад высотного здания в районе Дубай Марина в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Обломки, образовавшиеся в результате успешного перехвата [цели], стали причиной повреждений фасада высотного здания в районе Дубай Марина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ситуация находится под контролем, пострадавших в результате инцидента нет.

