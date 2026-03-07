Ричмонд
В Борисовском округе Белгородской области из-за детонации дрона ранен мужчина

БЕЛГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Грузское Борисовского района, сообщил оперштаб Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации вражеского дрона пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями спины, предплечья и кисти доставили в Борисовскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший будет направлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.