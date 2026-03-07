В ЦАХАЛ сообщили об атаке на центр управления ВВС КСИР в Тегеране

«Израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам иранского режима в Тегеране. Один из основных ударов в этой серии был нанесен по центру управления ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. Этот центр управления был ключевым командным пунктом противовоздушной обороны в Тегеране», — сообщили военные.
Кроме того, в ЦАХАЛ добавили, что удары наносились по системам ПВО, командным центрам и складам материально-технического обеспечения в этом районе.
Армия обороны Израиля в этот же день заявила, что с начала ответных ударов Исламской Республики Иран по Израилю перехватила более 110 иранских беспилотников.
Ранее в этот день ЦАХАЛ начала наносить новую волну ударов по территории Тегерана и Исфахана в Иране. Тогда же израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по расположенному в Тегеране главному военному университету КСИР имени Имама Хоссейна.