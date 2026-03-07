Ричмонд
В ЦАХАЛ сообщили об атаке на центр управления ВВС КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центру управления военно-воздушными силами (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом 7 марта говорится в заявлении армейской пресс-службы в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам иранского режима в Тегеране. Один из основных ударов в этой серии был нанесен по центру управления ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. Этот центр управления был ключевым командным пунктом противовоздушной обороны в Тегеране», — сообщили военные.

Кроме того, в ЦАХАЛ добавили, что удары наносились по системам ПВО, командным центрам и складам материально-технического обеспечения в этом районе.

Армия обороны Израиля в этот же день заявила, что с начала ответных ударов Исламской Республики Иран по Израилю перехватила более 110 иранских беспилотников.

Ранее в этот день ЦАХАЛ начала наносить новую волну ударов по территории Тегерана и Исфахана в Иране. Тогда же израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по расположенному в Тегеране главному военному университету КСИР имени Имама Хоссейна.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше