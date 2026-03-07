В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение рейсового автобуса (маршрут Санкт-Петербург — Приозерск) и легкового автомобиля. В результате удара автобус съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, в том числе один ребенок.
«По предварительным данным, в автобусе пострадали трое взрослых (осматриваются в СМП), остальные убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли двое взрослых», — говорится в сообщении.
К месту ДТП направлены подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Поисково-спасательный отряд города Приозерск. Движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме, сообщает ведомство.
Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ.