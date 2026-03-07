В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение рейсового автобуса (маршрут Санкт-Петербург — Приозерск) и легкового автомобиля. В результате удара автобус съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, в том числе один ребенок.