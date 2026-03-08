Ричмонд
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В Ленинградской области в ДТП с автобусом два человека погибли, три пострадали.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.

В Приозерском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение рейсового автобуса (маршрут Санкт-Петербург — Приозерск) и легкового автомобиля. В результате удара автобус съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, в том числе один ребенок.

«По предварительным данным, в автобусе пострадали трое взрослых (осматриваются в СМП), остальные убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли двое взрослых», — говорится в сообщении.

К месту ДТП направлены подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Поисково-спасательный отряд города Приозерск. Движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме, сообщает ведомство.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГАИ.