В Болгарии из-за фотографа-любителя закрыли аэропорт София

В аэропорту Софии из-за неизвестного дрона было временно закрыто воздушное пространство — один рейс из Германии ушёл на посадку в Варну. Об инциденте сообщило Болгарское национальное телевидение.

Источник: Life.ru

Системы безопасности засекли беспилотник в районе аэропорта днём в субботу. На место тут же стянули полицию и наземные службы, а следовавший из Германии борт перенаправили на запасной аэродром. После того как угроза миновала, софийский аэропорт вернулся к штатной работе.

В МВД позже выяснили, что дрон запустил фотограф-любитель, который снимал самолёты. Мужчина добровольно отдал полиции аппаратуру, дал показания и был отпущен.

Ранее сообщалось, что Дубай частично возобновляет работу двух международных аэропортов — DXB и аль-Мактума (DWC). Власти подчеркнули, что разрешение пока выдано лишь для небольшого числа рейсов. Пассажиров просят сверять статус вылета у авиакомпаний и не приезжать в аэропорты без подтверждения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

