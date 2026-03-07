Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич получил переломы лодыжек, попытавшись достать ключи из шахты лифта

Москвич пострадал, когда попытался достать ключи, провалившиеся в шахту лифта в доме на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Москвич пострадал, когда попытался достать ключи, провалившиеся в шахту лифта в доме на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По словам представителей ведомства, ногу мужчины защемило движущимся противовесом механизма. Прибывшие на место спасатели сумели извлечь пострадавшего.

— Спасатели аккуратно извлекли пострадавшего из шахты лифта и передали медикам для дальнейшей госпитализации, — передает официальный Telegram-канал департамента.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, москвич получил переломы лодыжек.

Другой случай произошел 8 февраля, когда лифт упал с девятого этажа в доме в Жуковском. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы. Прокуратура подключилась к ходу расследования происшествия.

На несколько дней до этого в Тверском районе в центре Москвы в здании также упал лифт. Людей внутри кабины в момент случившегося не было.