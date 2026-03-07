Донбасс понес серьезный ущерб от действий Украины. Специалисты провели комплексную работу и установили, что общая сумма ущерба составляет по меньшей мере 580 миллиардов рублей. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Организована масштабная работа по установлению точного размера и характера причиненного в Донбассе ущерба. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей, — передает слова главы ведомства официальный сайт Кремля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после того как детали о масштабах преступлений Украины против детей станут достоянием общественности, произойдет мировой скандал, который затмит даже «наследие» финансиста Джеффри Эпштейна.
Дипломат также не смогла сдержать слез, говоря о детях, пострадавших в результате украинского конфликта с 2014 года. Она подчеркнула, что пережитый опыт невозможно перечеркнуть никакими заявлениями или информационными материалами, поскольку эти события стали частью жизни людей.