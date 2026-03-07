В Сумах произошел взрыв

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В Сумской, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
