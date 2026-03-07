Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах произошел взрыв

В Сумской, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В Сумской, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.