Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

«В Сумах слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Сумах слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.