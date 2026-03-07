Ричмонд
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Соцсети

«В Сумах слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.