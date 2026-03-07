Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке

«Утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви, действовавшей в этом селении. Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — говорится в сообщении канала экзарахта в Telegram.