Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ), сообщил экзархат.

Источник: AP 2024

«Утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви, действовавшей в этом селении. Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — говорится в сообщении канала экзарахта в Telegram.

Экзархат объявил сбор средств на своем сайте в помощь пострадавшим при нападении.

«Как сообщается, найдено десять тел убитых, но количество жертв может возрасти: продолжается осмотр окрестностей и могут быть обнаружены новые тела. Всего в Туране было пятьдесят православных христиан, двадцать из которых — дети», — написано в канале.