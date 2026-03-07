Минимум 8 человек погибли от серии торнадо, обрушившихся на Мичиган и Оклахому

Среди погибших — мать и дочь из округа Мейджор в Оклахоме. Женщины возвращались домой на автомобиле, когда их машина попала под удар стихии и была сильно деформирована. Помимо восьми погибших, пострадали ещё 12 человек, трое из них госпитализированы. Разрушения затронули обширную территорию — повреждены здания на полосе протяжённостью более шести километров.