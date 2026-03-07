Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы администрации Кисловодска арестовали

СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Суд принял решение об аресте заместителя главы администрации Кисловодска Михаила Маркарова. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Источник: AP 2024

«В субботу суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, арест избран сроком на два месяца», — пояснили агентству.

Подробности дела, в связи с которым арестован чиновник, пока не раскрываются.