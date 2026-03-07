Замглавы администрации Кисловодска арестовали

«В субботу суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, арест избран сроком на два месяца», — пояснили агентству.
СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Суд принял решение об аресте заместителя главы администрации Кисловодска Михаила Маркарова. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«В субботу суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, арест избран сроком на два месяца», — пояснили агентству.
Подробности дела, в связи с которым арестован чиновник, пока не раскрываются.