Два человека погибли при лобовом столкновении рейсового автобуса в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое погибли.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщает региональное ГУМЧС.

«В ДТП под Приозерском пострадали 3 человека и 2 человека к сожалению погибли», — говорится в сообщении.

Как уточняет «КП-Петербург», ДТП произошло в Приозерском районе. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет. В нем находились 19 пассажиров, включая одного ребенка.

На место происшествия прибыли подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели из Поисково-спасательного отряда города Приозерск. Движение по трассе не было перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что в Оренбургской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, а двое получили травмы и были госпитализированы. Прокуратура начала проверку по данному инциденту.