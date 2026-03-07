Два человека погибли при лобовом столкновении рейсового автобуса в Ленобласти

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщает региональное ГУМЧС.
«В ДТП под Приозерском пострадали 3 человека и 2 человека к сожалению погибли», — говорится в сообщении.
Как уточняет «КП-Петербург», ДТП произошло в Приозерском районе. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет. В нем находились 19 пассажиров, включая одного ребенка.
На место происшествия прибыли подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели из Поисково-спасательного отряда города Приозерск. Движение по трассе не было перекрыто.
