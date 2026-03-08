Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе

«В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлекают 91 человека и 26 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
