Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлекают 91 человека и 26 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

