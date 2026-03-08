Пожар произошел на нефтебазе в Армавире из-за атаки дрона ВСУ

В Армавире в результате атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что для ликвидации пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в Краснодарском крае была объявлена авиационная опасность. Жителям и гостям Кубани настоятельно рекомендовали укрыться в защищенных помещениях.
Как сообщал KP.RU, российские силы ПВО уничтожили 83 украинских беспилотных летательных аппарата в различных регионах России. Семь дронов были сбиты над Азовским морем, пять — над Черным морем. Два БПЛА уничтожены в небе над Краснодарским краем.