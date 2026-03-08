Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник атаковал нефтебазу в Армавире, на объекте начался пожар

На территории нефтебазы в Армавире произошёл пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы.

На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС. Работа по ликвидации последствий продолжается.

Ранее в Самарской области в результате падения обломков беспилотника пострадал мужчина. Инцидент произошёл после ночной атаки. Губернатор региона Вячеслав Фёдорищев сообщил об обезвреживании пяти украинских БПЛА в небе над областью. Пострадавший был оперативно госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше