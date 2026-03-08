Пожар произошел на нефтебазе в Армавире из-за атаки беспилотников ВСУ

Пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в региональном оперативном штабе.
— В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в тушении возгорания участвуют 91 человек, задействовано 26 единиц техники.
Силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 7 марта 124 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Днем ранее подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе. Пострадали два человека. Им оказали первую медпомощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.