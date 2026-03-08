Три школьника остаются в стационаре после вспышки инфекции в Богородске

Министр заявил, что состояние всех школьников удовлетворительное и не вызывает опасений. Он отметил, что тяжёлых случаев отравления не зафиксировано. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Взяты все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников.