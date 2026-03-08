В Новосибирской области началось изъятие домашнего скота из-за вспышки бешенства

С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 42 очага бешенства, сообщили в региональном минсельхозе. В связи с этим карантин введён уже в пяти районах. Кроме того, специалистам удалось локализовать очаги пастереллёза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.