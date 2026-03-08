Ричмонд
Десять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на дом в Запорожской области

Украинские беспилотники попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области, около десяти человек пострадали, есть погибшие. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

— Противник нанес удары БПЛА по многоквартирному дому в Васильевке. По предварительно информации, пострадали не менее десяти человек. Есть погибшие. Данные уточняются, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшим оказывается медпомощь, на месте работают подразделения, специалисты тушат пожар и разбирают завалы.

В ту же ночь пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Уточняется, что в тушении возгорания участвуют 91 человек, задействовано 26 единиц техники.

6 марта подстанция загорелась в Абинском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА. Пострадали два человека. Им оказали первую медицинскую помощь на месте. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

