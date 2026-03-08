После удара ВСУ по дому в Васильевке жителей эвакуировали в безопасное место

«К сожалению, у нас есть и раненые и погибшие гражданские жители. Всех жителей, которые не пострадали на данный период времени эвакуировали в безопасное место. Все службы работают на местах и каждому жителю будет оказана необходимая помощь», — сказала она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.