В ДНР мужчина получил ранения после подрыва на взрывоопасном предмете

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 4 марта по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Староигнатьевка (Тельмановский м. о.) — в результате подрыва на ВОП во время опахивания лесных угодий пострадал мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.