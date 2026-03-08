Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме школьницы в Краснодаре на квесте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об оказании небезопасных развлекательных услуг в Краснодаре. Во время выполнения игрового квеста у 16-летней школьницы оторвало палец.
— Пострадавшей потребовалось оперативное вмешательство. Работниками организации меры к оказанию медпомощи несовершеннолетней своевременно приняты не были, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.
5 марта региональная прокуратура сообщила, что фалангу пальца оторвало подростку во время тематического квеста в Краснодаре. Инцидент произошел в квест-центре на улице Коммунаров, где дети праздновали день рождения. Во время игры аниматор побежал за девочкой и резко захлопнул дверь, прищемив ей палец.
По словам очевидцев, сотрудники продолжили программу, а рану ребенка лишь прикрыли ватой. Ампутированную фалангу, как утверждает мать пострадавшей, никто даже не поднял с пола.