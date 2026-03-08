Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме школьницы в Краснодаре на квесте

5 марта региональная прокуратура сообщила, что фалангу пальца оторвало подростку во время тематического квеста в Краснодаре. Инцидент произошел в квест-центре на улице Коммунаров, где дети праздновали день рождения. Во время игры аниматор побежал за девочкой и резко захлопнул дверь, прищемив ей палец.