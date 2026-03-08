На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены перестали звучать в отдельных районах Сумской и Харьковской областей.
