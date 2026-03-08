Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на двух девочек в Бийске

— В СМИ сообщалось, что в Бийске группа подростков избила двух малолетних девочек. Одну из пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.