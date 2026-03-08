Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на двух девочек в Бийске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу, 7 марта, поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении девочек в городе Бийске Алтайского края.
— В СМИ сообщалось, что в Бийске группа подростков избила двух малолетних девочек. Одну из пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. По данному факту следственными органами СК РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о предварительных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах.
4 марта полицейские задержали 22 человека за хулиганство на фудкорте в торговом центре в Коммунарке. Среди нарушителей общественного порядка оказались 16 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Силовики нашли у правонарушителей перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3 и две кассеты по три патрона.