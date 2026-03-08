Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении омичей полицейскими

Один из телеканалов выпустил сюжет о том, что в Омской области двое полицейских во время жилищного конфликта избили супружескую пару. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и итогах проверки.