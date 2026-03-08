Reuters сообщило о взрыве возле посольства США в Осло

«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло», — говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время не установлена как причина взрыва, так и его организаторы.
Новость дополняется.
