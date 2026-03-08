Ричмонд
Reuters сообщило о взрыве возле посольства США в Осло

Возле посольства США в Осло прогремел громкий взрыв. Об этом 8 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

Источник: AP 2024

«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время не установлена как причина взрыва, так и его организаторы.

Новость дополняется.

