В аэропорту Кувейта беспилотники поразили резервуары с топливом

Напомним, 7 марта иранская армия сообщила, что атаковала американские военные базы в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте. Для ударов использовались беспилотные летательные аппараты. Их нанесли Военно-морские силы Ирана. Целями атак в Кувейте стали база Аль-Минхад в Абу-Даби и лагерь Аль-Адири в Кувейте. Кроме того, иранские военные поразили радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.