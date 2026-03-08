Ричмонд
В аэропорту Кувейта беспилотники поразили резервуары с топливом

Очевидцы заметили облако дыма над аэропортом Кувейта после атаки беспилотников на баки с топливом.

Источник: Аргументы и факты

Резервуары с топливом в аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщили в министерстве обороны страны.

В Сети также появились кадры с облаком дыма, которое, как утверждается, поднялось над воздушной гаванью после этих ударов. Информация о материальном уроне пока не приводится.

Напомним, 7 марта иранская армия сообщила, что атаковала американские военные базы в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте. Для ударов использовались беспилотные летательные аппараты. Их нанесли Военно-морские силы Ирана. Целями атак в Кувейте стали база Аль-Минхад в Абу-Даби и лагерь Аль-Адири в Кувейте. Кроме того, иранские военные поразили радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.

Ранее стало известно, что в 90-этажный небоскреб «23 Marina» в Дубае врезался беспилотник. Утверждается, что внутри могли находиться сотрудники Центрального разведывательного управления США.

