В аэропорту Кувейта беспилотники поразили резервуары с топливом

Резервуары с топливом в аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщили в министерстве обороны страны.
В Сети также появились кадры с облаком дыма, которое, как утверждается, поднялось над воздушной гаванью после этих ударов. Информация о материальном уроне пока не приводится.
Напомним, 7 марта иранская армия сообщила, что атаковала американские военные базы в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте. Для ударов использовались беспилотные летательные аппараты. Их нанесли Военно-морские силы Ирана. Целями атак в Кувейте стали база Аль-Минхад в Абу-Даби и лагерь Аль-Адири в Кувейте. Кроме того, иранские военные поразили радиолокационные станции стратегического объекта Сдот-Миха в Израиле.
Ранее стало известно, что в 90-этажный небоскреб «23 Marina» в Дубае врезался беспилотник. Утверждается, что внутри могли находиться сотрудники Центрального разведывательного управления США.