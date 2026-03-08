Ричмонд
БПЛА попытался атаковать дипломатический квартал в Эр-Рияде

ДОХА, 8 мар — РИА Новости. Беспилотник попытался атаковать дипломатический квартал в саудовской столице Эр-Рияде, жертв среди гражданских нет, сообщило минобороны Саудовской Аравии.

Источник: © РИА Новости

«Сорвана попытка атаки беспилотника в направлении дипломатического квартала Эр-Рияда. Повреждений и пострадавших среди гражданских в результате его падения нет», — говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.

