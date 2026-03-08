ТАСС: Трое подростков пропали в районе подмосковного Звенигорода

Около 150 человек задействованы в поисково-спасательных работах по поиску пропавших 13-летних подростков в подмосковном городе Звенигороде. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.