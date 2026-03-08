ТАСС: Трое подростков пропали в районе подмосковного Звенигорода

Около 150 человек задействованы в поисково-спасательных работах по поиску пропавших 13-летних подростков в подмосковном городе Звенигороде. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.
— Заявка на поиск трех подростков в Звенигороде поступила на горячую линию отряда в субботу, 7 марта. В настоящее время отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели, — рассказал он.
По его словам, также волонтеры и местные жители проводят оклейку ориентировок в районе пропажи, сказано в статье.
4 февраля в Ханты-Мансийске 15-летнего подростка, пропавшего после школы, нашли в лесу без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
Информация о пропаже ребенка поступила вечером 31 января. 4 февраля его тело было обнаружено в лесном массиве в районе садового товарищества «Кедр» в черте города.