В Новосибирской области объявили карантин по бешенству скота: что известно

В ряде сел в Новосибирской области у владельцев личных подсобных хозяйств начали утилизовывать домашний скот. Об этом рассказала жительница села Козиха Ордынского района Елена, передает ее слова «КП-Новосибирск».
«Объявили карантин по бешенству скота. Въезд в наше село перекрыт. Нам сказали, что придется утилизировать весь скот, причем не только больной, но и здоровый», — рассказала она.
Напомним, что 5 марта в регионе начали действовать ограничительные меры в связи с выявлением двух опасных заболеваний: бешенства и пастереллеза. На время карантина в регионе запрещено заниматься лечением больных животных, проводить ярмарки и выставки.
В свою очередь «КП-Волгоград» писал, что за год в регионе зафиксировали 21 случай бешенства среди животных. Согласно информации областного комитета ветеринарии, случаи гибели скота были зарегистрированы в 21 неблагополучном пункте.