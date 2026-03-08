Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергоинфраструктура Белгорода повреждена после ракетной атаки ВСУ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков в канале на платформе Max.

Губернатор уточнил, что более точный масштаб повреждений будет оценен в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах, информация о последствиях уточняется.