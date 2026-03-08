Энергоинфраструктура Белгорода повреждена после ракетной атаки ВСУ

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал Гладков в канале на платформе Max.