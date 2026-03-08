Ричмонд
Гладков: Энергоинфраструктура Белгорода повреждена после ракетной атаки ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу украинских военных, повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, никто не пострадал. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, более точный масштаб повреждений оценят в светлое время суток. В настоящее время все аварийные службы находятся на местах, информация о последствиях уточняется.

В ту же ночь украинские беспилотники попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области, около десяти человек пострадали, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Пострадавшим оказывается медпомощь, на месте работают подразделения, специалисты тушат пожар и разбирают завалы.