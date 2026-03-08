У посольства США в Норвегии после взрыва дежурят полицейские

Полицейские с тяжёлым вооружением дежурят возле здания американского посольства в Норвегии, где ранее прогремел взрыв, сообщил журналист израильского телеканала i24 Ариэль Осеран.
«Тяжеловооружённые полицейские были замечены у посольства США в Осло после сообщений о взрыве, который слышали неподалеку», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Представитель СМИ также опубликовал видеозапись с находящимися на месте сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, ранее агентство Reuters проинформировало, что рядом с американским посольством в Норвегии произошёл взрыв. Другие подробности случившегося не уточнялись.
4 марта подвергся атаке логистический центр посольства США в окрестностях международного аэропорта в Багдаде. Взрывы прогремели в районе американской базы «Виктория». 5 марта стало известно, что власти Катара в целях предосторожности решили эвакуировать жильцов из кварталов возле посольства США в Дохе. Людям временно предоставили другое жильё.
6 марта сообщалось, что Соединённые Штаты начали эвакуацию посольства в Кувейте.
Сотрудникам дипмиссии приказали уничтожить секретную документацию и удалить аналогичную информацию с серверов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.