У посольства США в Норвегии после взрыва дежурят полицейские

Журналисты заметили полицейских с тяжёлым вооружением возле посольства США в Норвегии, рядом с которым произошёл взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские с тяжёлым вооружением дежурят возле здания американского посольства в Норвегии, где ранее прогремел взрыв, сообщил журналист израильского телеканала i24 Ариэль Осеран.

«Тяжеловооружённые полицейские были замечены у посольства США в Осло после сообщений о взрыве, который слышали неподалеку», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Представитель СМИ также опубликовал видеозапись с находящимися на месте сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ранее агентство Reuters проинформировало, что рядом с американским посольством в Норвегии произошёл взрыв. Другие подробности случившегося не уточнялись.

4 марта подвергся атаке логистический центр посольства США в окрестностях международного аэропорта в Багдаде. Взрывы прогремели в районе американской базы «Виктория». 5 марта стало известно, что власти Катара в целях предосторожности решили эвакуировать жильцов из кварталов возле посольства США в Дохе. Людям временно предоставили другое жильё.

6 марта сообщалось, что Соединённые Штаты начали эвакуацию посольства в Кувейте.

Сотрудникам дипмиссии приказали уничтожить секретную документацию и удалить аналогичную информацию с серверов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

