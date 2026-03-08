В Подмосковье ищут трёх подростков, пропавших возле реки под Звенигородом

Очевидцы рассказали волонтёрам о разговоре с местным рыбаком. По их словам, мужчина сообщил, что видел, как дети тонут. Собеседники утверждают, что рыбак решил не звонить в экстренные службы. Он пояснил, что заметил рядом другого человека с удочкой и решил, что тот уже сообщил о происшествии. Мужчину, который слышал детские крики о помощи, сейчас допрашивают.