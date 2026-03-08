Площадь возгорания на нефтебазе в Армавире составила 200 кв. м

Напомним, в Армавире на нефтебазе возник пожар после атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения огня задействованы 91 человек и 26 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.