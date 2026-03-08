Ричмонд
Площадь возгорания на нефтебазе в Армавире составила 200 кв. м

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 кв. м», — говорится в сообщении.

Напомним, в Армавире на нефтебазе возник пожар после атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения огня задействованы 91 человек и 26 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что причиной возгорания стали обломки дронов. Угрозы для местных жителей в результате инцидента не возникло.