Площадь возгорания на нефтебазе в Армавире составила 200 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 кв. м», — говорится в сообщении.
Напомним, в Армавире на нефтебазе возник пожар после атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения огня задействованы 91 человек и 26 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на территории нефтебазы в Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что причиной возгорания стали обломки дронов. Угрозы для местных жителей в результате инцидента не возникло.