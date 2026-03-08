ТАСС: в Харькове жена начальника полиции совершила самоубийство

«В Харькове совершила самоубийство Диана Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Петра Токара. Девушка была следователем Купянского отделения, однако планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу. По информации местных СМИ, Влас обвинили в незаконном обогащении за счет “боевых выплат”, после чего она покончила с собой», — сказал собеседник агентства.