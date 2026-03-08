Экс-министр спорта Приморья Жан Кузнецов отправился на СВО

Бывший министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили региональные Telegram‑каналы.
Жан Кузнецов возглавлял спортивную сферу Приморья с 2012 года: сначала в статусе руководителя профильного управления и департамента, а затем, с 2019 года, в должности министра физической культуры и спорта края. В 2018 году он ненадолго покинул правительство, написав заявление по собственному желанию, но осенью того же года вернулся на прежний пост. Предположительно именно к этому периоду могут относиться часть вопросов, которые сейчас изучают правоохранительные органы.
С начала 2026 года в регионе активно обсуждались слухи о скорой отставке Жана Кузнецова. В январе он заявлял, что, несмотря на отпуск, продолжает работать и называл разговоры об уходе многолетними слухами. При этом после новогодних праздников во всех официальных релизах правительства в качестве исполняющего обязанности министра стал фигурировать его заместитель Дмитрий Граф, что усилило разговоры о кадровых изменениях.
Официальное сообщение о его увольнении или окончательной отставке не публиковалось, при этом ранее сообщалось, что министр находится в отпуске с последующим увольнением.