Экс-министр спорта Приморья Жан Кузнецов отправился на СВО

Жан Кузнецов возглавлял спортивную сферу Приморья с 2012 года: сначала в статусе руководителя профильного управления и департамента, а затем, с 2019 года, в должности министра физической культуры и спорта края. В 2018 году он ненадолго покинул правительство, написав заявление по собственному желанию, но осенью того же года вернулся на прежний пост. Предположительно именно к этому периоду могут относиться часть вопросов, которые сейчас изучают правоохранительные органы.