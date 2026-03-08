Press TV: в Эль-Кувейте после удара загорелся небоскрёб

Высотное здание, в котором находится служба социального обеспечения Кувейта, загорелось после удара, сообщает Press TV.
«Здание службы социального обеспечения в Эль-Кувейте охвачено пламенем после удара», — говорится в сообщении.
Иранский телеканал показал кадры с места случившегося. На них запечатлено, что огонь охватил верхние этажи небоскрёба.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что резервуары с топливом в аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.
Также стало известно, что в 90-этажный небоскрёб «23 Marina» в Дубае врезался беспилотник. По предварительным данным, речь идёт об иранском беспилотном летательном аппарате.