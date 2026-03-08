Домашний скот изымают в Новосибирской области из-за вспышки бешенства

В нескольких районах Новосибирской области у жителей изымают домашний скот из личных хозяйств и уничтожают его. Эти меры проводятся в рамках действий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.