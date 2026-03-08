Домашний скот изымают в Новосибирской области из-за вспышки бешенства

В нескольких районах Новосибирской области у жителей изымают домашний скот из личных хозяйств и уничтожают его. Эти меры проводятся в рамках действий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
С начала 2026 года в регионе выявлено 42 очага бешенства. Карантинные ограничения введены в пяти районах. Кроме того, зафиксированы и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.
В министерстве пояснили, что резкое увеличение случаев бешенства и пастереллеза с января 2026 года связано с большим количеством снега этой зимой. Из-за бескормицы дикие животные стали чаще выходить к населенным пунктам и заражать невакцинированный домашний скот.
— Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей, — уточнили представители ведомства в беседе с РИА Новости.
В Румынии впервые за 13 лет из-за заражения бешенством умер человек. Сообщается, что мужчину укусила бродячая собака. Диагноз подтвердился, пациента ввели в искусственную кому и перевели в инфекционную больницу.
В декабре 2024 года в столичном регионе были ввели карантинные меры из-за выявленных случаев бешенства. Как определить первые признаки заражения и не допустить распространения заразы — в материале «ВМ».