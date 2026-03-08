Над регионами России за ночь сбили 72 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 — над Астраханской областью, 20 — над Республикой Крым, 14 — над Ростовской областью, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Краснодарским краем, 3 — над Курской областью, 2 — над Волгоградской областью и 1 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше