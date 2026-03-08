Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 72 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточняет оборонное ведомство, по 20 дронов сбили над Астраханской областью и Крымом, 14 — над Ростовской областью.

Также восемь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Краснодарским краем, три — над Курской областью, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в канале МО РФ в МАХ.

В этот же день стало известно, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу украинских военных. В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества, воды и тепла.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках. Он принес соболезнования родным и близким погибших.

