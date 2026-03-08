В МВД Кувейта заявили о гибели двух офицеров пограничного управления

Министерство внутренних дел (МВД) Кувейта сообщило, что при исполнении служебного долга погибли два офицера из управления по охране сухопутных границ.
«Они погибли при исполнении служебного долга в рамках задач по обеспечению безопасности, возложенных на МВД», — приводит заявление ведомства агентство KUNA.
Сообщается, что сотрудники управления скончались утром 8 марта. Подробности об обстоятельствах смерти офицеров не приводятся.
Ранее сообщалось, что высотное здание, в котором находится служба социального обеспечения Кувейта, загорелось после удара.
Напомним, армии США и Израиля с 28 февраля наносят удары по иранской территории. Тегеран проводит ответную операцию, атакую военные базы Израиля и США.