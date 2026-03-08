Ричмонд
В МВД Кувейта заявили о гибели двух офицеров пограничного управления

Смерть сотрудника управления по охране сухопутных границ насупила при исполнении служебного долга, рассказали в полиции.

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел (МВД) Кувейта сообщило, что при исполнении служебного долга погибли два офицера из управления по охране сухопутных границ.

«Они погибли при исполнении служебного долга в рамках задач по обеспечению безопасности, возложенных на МВД», — приводит заявление ведомства агентство KUNA.

Сообщается, что сотрудники управления скончались утром 8 марта. Подробности об обстоятельствах смерти офицеров не приводятся.

Ранее сообщалось, что высотное здание, в котором находится служба социального обеспечения Кувейта, загорелось после удара.

Напомним, армии США и Израиля с 28 февраля наносят удары по иранской территории. Тегеран проводит ответную операцию, атакую военные базы Израиля и США.

