Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода

За последние месяцы белгородские власти регулярно сообщали о повреждениях в результате обстрелов. В предыдущий раз Гладков сообщал о ракетном обстреле города в конце февраля. Тогда серьезные повреждения также получили объекты энергетики. Тогда губернатор также сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей.