Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода

В результате массированного ракетного обстрела Белгорода серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал глава региона.
По его словам, все аварийные службы находятся на местах.
До этого Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском округе. Меньше чем через час режим ракетной опасности сняли.
За последние месяцы белгородские власти регулярно сообщали о повреждениях в результате обстрелов. В предыдущий раз Гладков сообщал о ракетном обстреле города в конце февраля. Тогда серьезные повреждения также получили объекты энергетики. Тогда губернатор также сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей.