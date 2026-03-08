Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода

Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, написал губернатор. Мирные жители не пострадали. Кроме того, в городе зафиксировали перебои в подаче света, воды и тепла.

Источник: Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ

В результате массированного ракетного обстрела Белгорода серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал глава региона.

По его словам, все аварийные службы находятся на местах.

До этого Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском округе. Меньше чем через час режим ракетной опасности сняли.

За последние месяцы белгородские власти регулярно сообщали о повреждениях в результате обстрелов. В предыдущий раз Гладков сообщал о ракетном обстреле города в конце февраля. Тогда серьезные повреждения также получили объекты энергетики. Тогда губернатор также сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей.