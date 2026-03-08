Ричмонд
Пожар на нефтебазе в Армавире локализован на площади 700 квадратных метров

Пожар на нефтебазе в Армавире локализован на 700 «квадратах». Об этом сообщил региональный оперштаб.

В тушении задействованы 120 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент фиксируются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.

