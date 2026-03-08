В подмосковном Звенигороде пропали трое подростков, их ищут более 150 человек, сообщил координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.
Он уточнил, что волонтеры получили заявку на поиски накануне, 7 марта.
«Отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели, также волонтеры и неравнодушные местные жители проводят оклейку ориентировок в районе пропажи», — рассказал представитель «ЛизаАлерт».
По некоторым данным, всем пропавшим по 13 лет, при этом в интернете распространяется и информация о том, что пропали 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика.
