В подмосковном Звенигороде пропали трое подростков

В Московской области более 150 человек ищут трех пропавших 13-летних подростков.

Источник: Аргументы и факты

В подмосковном Звенигороде пропали трое подростков, их ищут более 150 человек, сообщил координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

Он уточнил, что волонтеры получили заявку на поиски накануне, 7 марта.

«Отрабатывается берег реки Москвы, просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются свидетели, также волонтеры и неравнодушные местные жители проводят оклейку ориентировок в районе пропажи», — рассказал представитель «ЛизаАлерт».

По некоторым данным, всем пропавшим по 13 лет, при этом в интернете распространяется и информация о том, что пропали 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уже два месяца ищут 33-летнюю женщину, ушедшую из дома 31 декабря в халате и домашних тапочках.